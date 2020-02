Hamburg. Am Sonntagabend kam es auf der Autobahn A7 in Höhe der Auffahrt Waltershof gegen 21 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Pkw. Grund war laut Angaben der Polizei am Montagmorgen ein plötzlicher Wetterumschwung mit eintretendem Hagel. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Unfall mit zwei Pkw auf der A7

Die Fahrerin eines Opel Astras wurde als erste vom Wetter überrascht: Sie fuhr zunächst auf der linken Fahrspur in Richtung Süden, verlor jedoch wegen des eintretenden Hagels die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Anschließend blieb der Wagen der 27-Jährigen auf dem Seitenstreifen stehen.

Kurz darauf kam ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes ebenfalls wegen des Wetters von der Fahrbahn ab, drehte sich mit seinem Pkw um 180 Grad und stieß gegen die rechte Leitplanke. Daraufhin schleuderte er gegen das Heck des Opel Astras. Die Fahrerin im Opel Astra wurde daraufhin leicht verletzt.

Medien berichteten am Sonntagabend zunächst von einem Unfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei konnte diese Angaben am Montagmorgen jedoch nicht bestätigen.

Vollsperrung der A7 in Richtung Süden

Zwischen 21.31 Uhr und 21.48 Uhr wurde die A7 in Richtung Süden komplett gesperrt. Anschließend war zeitweise nur der linke Fahrstreifen für den Verkehr geöffnet.