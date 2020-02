Falsche Handwerker bestehlen 96-Jährige in Horn

Die vier Männer gaben an, dass sie die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen müssten. Dann gingen sie auf Beutezug.

Hamburg. Falsche Handwerker haben in Hamburg-Horn einer 96 Jahre alten Frau übel mitgespielt. Vier Männer brachten die Seniorin um einen fünfstelligen Geldbetrag, Schmuck und eine Kreditkarte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte die Frau am Freitagmittag bei der Rückkehr von Einkäufen vor ihrem Mehrfamilienhaus vier Männer angetroffen, die vorgaben, die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen.

Dort sei sie dann in der Küche und im Bad in Gespräche verwickelt worden. Als die falschen Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatten, habe die 96-Jährige den Verlust bemerkt. Sie meldete das der Polizei und gab an, im Dezember habe es bereits einen ähnlich Vorfall gegeben.

Weil die Fahndung nach den Tätern bisher erfolglos war, bitte die Polizei jetzt dei Bevölkerung um Mithilfe.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 ist etwa 20 Jahre alt und von kleiner Statur. Er trug "adrette" Kleidung und hat ein "südländisches" Erscheinungsbild.

Täter 2 hat eine kräftige Statur, ist etwa 45 Jahre alt und hat mittelblonde Haare.

Täter 3 ist ungefähr 40 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er trägt einen ungepflegten Vollbart und hat ein "südländisches" Erscheinungsbild.

Täter konnte nicht näher beschrieben werden.

Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( dpa )