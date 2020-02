Hamburg. Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Hamburg Horn hat es einen kuriosen Unfall gegeben. Ein Porsche Boxster mit Berliner Kennzeichen "parkte" an der Horner Rampe an einem Verkehrsschild. Der Sportwagen wirkte wie aufgespießt.

Die Polizei Hamburg fahndet nun nach zwei Fahrern, die sich am Sonnabend gegen 21 Uhr das Rennen geliefert haben sollen. Beide entfernten sich vom Unfallort. Die Polizei teilte mit, der Unfallhergang habe damit begonnen ,dass der Fahrer eines Ford Transit von einem schwarzen Mercedes und einem weiteren Auto überholt worden sei. Diese Wagen seien mit "stark überhöhter Geschwindigkeit" gefahren.

Unfall mit Motorrad in Poppenbüttel

Der Transit-Fahrer sei beim Ausweichen mit einem geparkten Smart kollidiert und mit einem Porsche, der durch den Aufprall gegen das Verkehrszeichen geschoben wurde. Der Transit-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Zeugen mögen sich bei der Polizei melden, Telefonnummer 040/4286-56789.

Bei einem weiteren Unfall gegen 2.20 Uhr in der Nacht zu Sonntag am Müssenredder (Kreuzung Ulzburger Straße) in Poppenbüttel wurde eine 18-Jährige als Beifahrerin auf einem Motorrad schwer verletzt. Der gleichaltrige Motorradfahrer hat laut Polizei an der Kreuzung ein Stoppschild missachtet. Die beiden kollidierten mit einem kreuzenden Auto.

Die 18-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und schwer am Kopf und Oberkörper verletzt. Die Polizei teilte mit, sie habe keinen Helm und keine ausreichende Schutzkleidung gehabt. Auch der Motorradfahrer kam mit Prellungen und einer Schürfwunde ins Krankenhaus.