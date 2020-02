Hamburg. Aufmerksame Fahrgäste haben am Freitag einen Kofferdiebstahl am Hamburger Hauptbahnhof verhindert. Wie die Bundespolizei berichtet, saß gegen 17:45 Uhr ein 73-jähriger Reisender im ICE 885 auf der Fahrt nach Hannover. Seinen Koffer hatte er im Gepäckregal des 1.Klasse Wagens abgelegt. Als der Zug am Hauptbahnhof hielt, stieg ein 38-jähriger in den Zug, lief zum Gepäckregal, griff zu dem Koffer des 73-Jährigen und wollte damit den Zug verlassen.

Das konnten zwei Fahrgäste verhindern, die gesehen hatten, wie der 73-Jährige seinen Koffer in dem Regal deponiert hatte. Die beiden Männer (56, 33) beobachteten den Dieb und hielten ihn fest, bis die alarmierte Bundespolizei eintraf. Der Dieb wurde vorläufig festgenommen und auf das Revier gebracht. Den Hauptbahnhof durfte er zunächst aufgrund eines erteilten Platzverweises nicht mehr betreten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.