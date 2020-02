Hamburg. Die Polizei hat auf der Uhlenhorst einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Er war am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an der Auguststraße in eine Wohnung eingedrungen. Bereitschaftspolizisten in Zivil wurden auf den Taschenlampenschein des Mannes in einer Erdgeschosswohnung aufmerksam.

Einbrecher stürzt bei Flucht aus Wohnung

Da die Balkontür der Wohnung offen stand, umstellten die Beamten das Gebäude nach Polizeiangaben zunächst. Als Polizisten zur Überprüfung in die Wohnung gingen, entdeckten die Beamten dass diese offensichtlich durchsucht worden war. Dann seien die Beamten plötzlich auf einen Mann getroffen, der sofort die Flucht ergriffen habe.

Der Einbrecher öffnete laut Polizei ein Fenster und sprang nach draußen. Ein Polizeisprecher über die missglückte Flucht: „Er rutschte auf dem nassen Rasen aus, woraufhin die Beamten ihn vorläufig festnahmen.“ Bei dem 31-Jährigen seien neben zwei Schraubendrehern als mutmaßliche Tatmittel auch mehrere Schmuckstücke der 42 Jahre alten Bewohnerin gefunden worden. Die Polizei führte den Tatverdächtigen später einem Haftrichter zu.