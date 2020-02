Hamburg. Am Mittwochabend entdeckten Einsatzkräfte eines Rettungswagen gegen 22.30 Uhr zufällig einen brennenden Obdachlosen am Großen Burstah in der Hamburger Innenstadt.

Sie retteten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, so die Feuerwehr gegenüber dem Abendblatt. Laut Informationen von NDR 90,3 geriet die Kleidung des Obdachlosen durch eine umgefallene Kerze in Brand. Weitere Details waren am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt.