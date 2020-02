Versuchte Vergewaltigung? Mann überfällt Frau in Hamburg

Hamburg. Eine 40 Jahre alte Frau ist Opfer eines Sexualstraftäters in Barmbek-Nord geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei die Hamburgerin am Sonntagmorgen auf dem Heimweg gewesen und habe gegen 4.15 Uhr die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses am Bendixensweg aufgeschlossen. Zuvor habe die Frau bemerkt, dass jemand hinter ihr ging, die unbekannte Person jedoch für einen Nachbarn gehalten.

"Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die 40-jährige Frau gerade den Flur des Mehrfamilienhauses betreten, als der Täter sie zunächst von hinten unsittlich berührte", sagt Polizeisprecher Florian Abbenseth. Im weiteren Verlauf habe der Mann die Frau attackiert und versucht sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

"Als sie um Hilfe schrie, flüchtete der Mann aus dem Hausflur", sagt Abbenseth. Weil die Frau die Tat erst am Montagabend bei der Polizei angezeigt habe, konnte nicht nach dem Mann gefahndet werden. Die Ermittler hoffen deswegen nun auf Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Das Opfer beschreibt den Unbekannten folgendermaßen:

südländisches Aussehen

etwa 25 bis 30 Jahre alt

circa 1,70 bis 1,75 Meter groß

kräftige Statur und breite Schultern

rundliches Gesicht mit Knollennase und Dreitagebart

braune Augen, schwarze Haare

spricht fließend Deutsch

zum Tatzeitpunkt war der Täter komplett dunkel gekleidet

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/428 65 67 89 (Hinweistelefon) oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( dob )