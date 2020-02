Hamburg. Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg an der Borsteler Chaussee: In der Anlage "Wohnen für Senioren Groß Borstel", die von dem städtischen Unternehmen fördern & wohnen betrieben wird, ist am frühen Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einem Appartement im zweiten Stock der viergeschossigen Seniorenwohnanlage. Ein 64 Jahre alter Mann verstarb noch vor Ort.

Um 13.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Borsteler Chaussee eintrafen, quoll bereits schwarzer dicker Rauch aus einem Fenster. Sofort wurde die Alarmstufe erhöht, da Menschenleben in Gefahr waren. Den Feuerwehrleuten gelang es, einen 64-jährigen Bewohner aus dem brennenden Appartement zu retten. Sie brachten ihn durch das Treppenhaus ins Freie, wo ein Notarzt sofort mit der Reanimation begann.

Nachbar des 64-Jährigen: Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Im Rettungswagen wurde weiter versucht, den Mann wiederzubeleben. Doch gegen 15 Uhr stellte der Notarzt die Reanimation ohne Erfolg ein. Eine weitere Person, die in der Nachbarwohnung des 64-Jährigen lebt, wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasinhalation vor Ort behandelt.

"Auch weitere Bewohner der Seniorenwohnanlage wurden von der Feuerwehr betreut", sagte Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann. Die Einsatzkräfte seien zudem mit Belüftungsarbeiten beschäftigt. Die Seniorenwohnanlage in Groß Borstel besteht aus 159 barrierearmen Wohnungen.