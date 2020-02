Am Sonntagabend hat ein maskierter Mann ein Restaurant in Billstedt überfallen. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter (Symbolbild).

Zeugen gesucht Bewaffneter Räuber überfällt Restaurant in Billstedt

Hamburg. Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagabend versucht, ein Restaurant in Billstedt zu überfallen. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, habe der Mann mit einer Schusswaffe gedroht und Bargeld gefordert.

Der Unbekannte Täter habe das Lokal an der Wegkoppel gegen 22.10 Uhr betreten und sei maskiert gewesen. In dem Restaurant sollen sich zu diesem Zeitpunkt die 52-jährige Inhaberin und ein 56-jähriger Gast aufgehalten haben.

"Nachdem der Täter im weiteren Verlauf kein Geld bekam, flüchtete er über die Möllner Landstraße in Richtung Steinfurther Allee", sagt ein Polizeisprecher.

Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise

Da eine anschließende Fahndung mit 13 Funkstreifenwagen nicht zur Festnahme des Täters führte, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

25-35 Jahre alt

1,75m -1,80m groß

schwarze nach hinten gekämmte Haare

dunkle Augen

Er habe zudem ein Sweatshirt mit dunkler Kapuze, eine dunkle Hose und einen weißen Schal getragen.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat am 16. Februar gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( cjl )