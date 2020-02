Hamburg. Die Polizei hat an der Hamburger Stadtteilschule Niendorf einen Amoklauf verhindert. Ein 13-Jähriger hatte angekündigt „Schwarze, Schwätzer und Fünftklässler“ anzugreifen. Der Junge hatte sich vergangenen Freitag mit Messern und Schlagring bewaffnet auf den Weg zur Schule gemacht. Nach seiner Ingewahrsamnahme kam er in die Jugendpsychiatrie.

Wegen seines Verhaltens war der Junge auf dem Schulgelände einer Lehrerin aufgefallen. Sie nahm den Jungen mit in die Klasse. In drei verschiedenen Taschen hatte das Kind vier Messer dabei. Ein Lehrer, der in der Zwischenzeit offenbar von anderen Mitschülern, denen der 13-Jährige seinen Plan angekündigt hatte, informiert war, kam dazu.

Polizei entdeckt Pläne für Amoklauf

Der 13-Jährige konnte allerdings noch vom Schulgelände flüchten. Später kam er wieder. Inzwischen alarmierte Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Bei ihm wurden ein Messer und ein Schlagring entdeckt. Beide Waffen gab der Junge freiwillig ab. Bei Durchsuchungen seines Kinderzimmers entdeckte die Polizei mehrere Aufzeichnungen zu der geplanten Tat. Das Kind ist strafunmündig und kann wegen seines Vorhabens nicht belangt werden.

Die Hamburger Schule hatte sich am Freitag in einem Schreiben an die Eltern gewandt. Darin ist die Rede von einem Polizeieinsatz, „weil nach einer vermissten Person gesucht wurde“. Weiter heißt es: „Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für das Schulpersonal.“