Dreiste Graffiti-Sprayer halten Zug auf, um ihn zu besprühen

Bad Bentheim. Eine Fußmatte hat ihnen als Tatwaffe gedient: Drei unbekannte Täter haben am späten Sonnabend eine NordWestBahn an der Weiterfahrt nach Bad Zwischenahn gehindert und mit Farbe besprüht. Das meldete die Bundespolizei am Montagvormittag.

Kurz nach 23 Uhr habe eine dunkel gekleidete und vermummte Person am Bahnsteig in Oldenburg-Wechloy gewartet. Dieser habe die letzte Tür des Zuges geöffnet und den Türbereich mit einer dort liegenden Fußmatte blockiert. Der Zug habe daraufhin nicht weiterfahren können.

Graffiti-Sprayer konnten unerkannt fliehen

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei haben daraufhin zwei weitere vermummte Personen angefangen, den Zug auf der vom Bahnsteig abgewandten Seite mit Farbe zu besprühen. Der dritte Täter habe das Ende des Zuges besprüht.

Als der Lokomotivführer die Fußmatte habe beseitigen wollen, seien die drei Vermummten unerkannt in eine unbekannte Richtung geflohen.

Wer hat etwas gesehen? Bei einem Halt im Bhf #Oldenburg-Wechloy, kurz nach 23 Uhr am 15.02. wurde ein Zug der NordWestBahn besprüht.

Hinweise werden u.a. unter 0441-218380 entgegengenommen. #ZeugenGesucht

Weitere Infos ➡ https://t.co/oy6IiZosZY pic.twitter.com/RNZ0j4gPuY — Bundespolizei Nord (@bpol_nord) February 17, 2020

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall am 15. Februar aufgenommen und sucht nun nach Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Dienststelle der Bundespolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-218380 in Verbindung zu setzen.