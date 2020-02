Neumünster. In Neumünster ist am Sonntagmorgen ein Zug der Nordbahn im Südbahnhof an der Altonaer Straße in Brand geraten. Laut einem Sprecher der Feuerwehr entdeckten Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände gegen 7 Uhr die Flammen. Auch Anwohner alarmierten die Feuerwehr, nachdem dichter Rauch vom Südbahnhof aufgestiegen war.

Passagiere befanden sich nicht in den Waggons, zumal der Zug auf einem Abstellgleis stand. Wie stark der Zug beschädigt wurde, sei noch unklar und müsse nun von der Nordbahn untersucht werden. Laut Feuerwehr ist das Feuer unter dem Zug ausgebrochen. Vermutlich war die Außenverkleidung in Brand geraten.

Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

"Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Kameraden den Innenraum", so der Feuerwehrsprecher. Schäden durch die Flammen habe es dort nicht gegeben. Gegen 9.30 Uhr war der Einsatz für die rund 50 Feuerwehrleute beendet.

Warum an dem Zug das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Kiel hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung infrage kommen. Gegenstand der Ermittlungen dürfte auch die Frage sein, ob das Feuer im Zusammenhang mit einer Demonstration am Sonnabend gegen Neonazis steht.