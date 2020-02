Der Mann soll im vergangenen Sommer eine Tankstelle in Hamburg sowie vier Tankstellen in Bremen überfallen haben.

Mit diesem Video fahndet die Polizei nach dem Mann, der im vergangenen August eine Tankstelle an der Wandsbeker Zollstraße überfallen hat.

Zeugen gesucht Raub in Hamburg Wandsbek: Polizei sucht Täter per Video

Hamburg. Nach einem Tankstellenüberfall in Hamburg-Wandsbek im vergangenen Sommer sucht die Polizei Hamburg nun per Video nach dem bislang unbekannten Täter.

Die Tankstelle in der Wandsbeker Zollstraße wurde im August 2019 überfallen. Ein 22-jähriger Angestellter befand sich im hinteren Bereich der Tankstelle, als er Geräusche im Verkaufsraum hörte. Dort stand eine männliche Person bereits hinter dem Verkaufstresen und forderte den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen.

Der Täter bedrohte den Angestellten dabei mit einem Messer. Mit den entnommenen Geldscheinen flüchtete der Räuber in Richtung Rüterstraße.

Täter auch für vier Tankstellenüberfälle in Bremen verantwortlich?

Die Beamten gehen davon aus, dass derselbe Täter im Mai und August 2019 vier Tankstellen in Bremen überfallen hat. Bisher konnte die Polizei den Mann nicht identifizieren. Es wurde daher eine Videosequenz veröffentlicht, in der der Täter bei dem Tankstellenüberfall in Hamburg zu sehen ist.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,70m groß

etwa 25 - 30 Jahre alt

normale Statur

kurz rasierter Vollbart

südeuropäische Erscheinung

dunkles Oberteil, blaue Jeans, graue Mütze

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an eine Polizeidienststelle zu wenden.

( cjl )