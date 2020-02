Die Polizei konnte drei Raubüberfälle in Rahlstedt, Harvestehude und Eppendorf aufklären. Mittäter werden weiter gesucht.

Eine Filiale der Hamburger Volksbank in Rahlstedt ist im Oktober überfallen worden. Die Polizei sucht nun Mittäter.

Polizei sucht Zeugen Überfälle in Eppendorf aufgeklärt – Verdächtiger ist tot

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat nach eigenen Angaben drei schwere Raubüberfälle aus dem Oktober 2019 teilweise aufgeklärt. Dabei handelte es sich um Überfälle auf eine Bankfiliale in Rahlstedt, eine Apotheke in Harvestehude und die Zahlstelle des Bezirksamtes-Nord in Eppendorf.

Bei der Aufklärung waren Bürger beteiligt. Diese lieferten Hinweise, nachdem die Polizei Fahndungsbilder des Täters veröffentlicht hatte.

52-Jähriger tot, Mittäter gesucht

Nach derzeitigem Erkenntnisstand handele es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen zur Tatzeit 52-Jährigen. Dieser sei jedoch in der Zwischenzeit verstorben. Die Beamten gehen jedoch davon aus, dass der Täter nicht allein handelte, sondern in allen drei Fällen Mittäter hatte.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung erneut um Unterstützung: Zeugen, die Hinweise zum Täter und der jeweiligen Fluchtphase geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.