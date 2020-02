Hamburg. Am Sonnabend brannte eine Erdgeschosswohnung am Barckhusendamm in Billstedt aus. Bewohner des Mehrfamilienhauses alarmierten die Feuerwehr gegen kurz vor 11 Uhr, teilte das Lagezentrum mit. Wohnungen und Treppenraum seien völlig verraucht gewesen. Die Einsatzkräfte konnte den Brand gegen 12 Uhr löschen, waren aber noch eine Weile vor Ort, um Glutreste zu ersticken.

Die Feuerwehr rettete drei Menschen, einen Hund und ein Kaninchen über Steckleitern auf der Rückseite und eine Drehleiter auf der Vorderseite des Hauses. Die Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.