Hamburg. Der Hamburger Polizei ist ein Schlag gegen Einbrecherbanden in der Hansestadt gelungen: In der Nacht zu Mittwoch wurden in Rahlstedt vier Männer im Alter zwischen 21 und 44 Jahren festgenommen, wie eine Polizeisprecherin dem Abendblatt bestätigte. Unglücklich für die mutmaßlichen Diebe: Zwei von ihnen hatten die Beamten zuvor unwissentlich zu ihrem Versteck geführt.

Eine Zivilstreife entdeckte die beiden Männer bei einer Kontrollfahrt in dem Wohngebiet am Dienstagabend. Da sich die Männer in ihrem Auto auffällig verhielten und den Beamten zuvor auch noch ein Einbruch in Rahlstedt gemeldet worden war, hefteten sie sich an deren Fersen.

Schmuck und Uhren gefunden

Bevor die mutmaßlichen Einbrecher in einem Haus am Massower Weg verschwinden konnten, stellten sie die Beamten, entdeckten bei ihnen Schmuck und anderes mögliches Diebesgut.

Im Anschluss besorgten sich die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus. Darin fanden sie noch zwei weitere Männer, die mutmaßlich auch zu der Einbrecherbande gehörten. "Im Haus wurde mögliches Diebesgut, unter anderem Schmuck, Uhren und Geldbörsen sichergestellt", so die Polizeisprecherin.

Genauere Informationen zu der Bande liegen noch nicht vor. Geklärt werden muss zudem, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zu dem jüngsten Einbruch in Rahlstedt gibt.