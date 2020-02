Hamburg. Beim Zusammenstoß eines Pritschenwagens mit einem Porsche 911 sind am Dienstagmittag zwei Menschen leicht verletzt worden: So weit der Unfall an der Billhorner Brückenstraße Ecke Zweibrückenstraße bisher rekonstruiert werden konnte, hat der Fahrer des VW-Handwerkerfahrzeugs beim Spurwechsel den Sportwagen entweder übersehen oder dessen Geschwindigkeit unterschätzt: Es kam zur Kollision.

Der Porsche kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen, der VW auf dem Seitenstreifen der Kreuzung, beide waren nach dem Unfall auch noch mit mehreren Baustellenschildern kollidiert.

Am Porsche entstand erheblicher Sachschaden, auch der Pritschenwagen wurde beschädigt. Der Porschefahrer und der Beifahrer des VW wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.