Hamburg. Taucher der Hamburger Polizei haben am Dienstagvormittag in einem Hamburger Gewässer, einem Tümpel unterhalb der B75 in Wilstorf, nach dort versenkter Beute von Kriminellen gesucht. Zuvor hatten Magnetangler im Uferbereich mehrere dort weggeworfene Gegenstände entdeckt.

Die Taucher fischten aus dem Teich, der an einem kleinen Fußweg Richtung Außenmühle liegt, ein ganzes Sammelsurium an Dingen: ein Fahrrad, ein Computer, Reifen, ein Fernseher. Sie entdeckten aber auch eine Tasche, in der Schmuckstücke, eine Taschenuhr und zahlreiche Dias waren sowie Geldkassetten, die vermutlich leer waren.

Polizei will erneut nach Diebesgut tauchen

Ermittler der Fachdienststelle für organisierte Einbruchskriminalität (LKA 19) waren vor Ort. Sie sichteten die Funde und stellten zahlreiche Sachen sicher. Die Polizei konnte einige der gefunden Gegenstände bereits einem Laubeneinbruch aus dem Jahr 2017 zuordnen.

Noch in dieser Woche sollen Polizeitaucher erneut an dem Teich eingesetzt werden. Sie hatten es am Dienstag nicht geschafft, innerhalb des zweistündigen Einsatzes alle Bereiche abzusuchen. Es wird noch weiteres dort entsorgtes Diebesgut vermutet.