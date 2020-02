Hamburg. Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der Osterstraße in Eimsbüttel einen Laternenpfahl gerammt. Der Unfall passierte gegen 15.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 143. Der Fahrer erlitt eine leichte Verletzung am Fuß. Weitere Unfallopfer gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Warum der Fahrer gegen die Laterne fuhr, ist noch unklar. Die Polizei geht von Eigenverschulden aus.