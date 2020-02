Traurige Gewissheit: Tote aus Elbe ist vermisste 85-Jährige

Die Leiche wurde in der Elbe in der Nähe des Atomkraftwerks Krümmel entdeckt.

Geesthacht. Rechtmediziner haben die tote Frau aus der Elbe, als die vermisste 85-Jährige aus Geesthacht identifiziert. Die Seniorin wurde seit Sonnabendmorgen vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 7 Uhr im Krankenhaus in der Johannes-Ritter-Straße in Geesthacht gesehen. Seitdem fehlte jede Spur von ihr.

Sogenannte Mantrailerhunde hatten die Fährte von aufgenommen und die Hundeführer zu einem Steg am Elbufer geführt. Rettungskräfte und Polizei suchten daraufhin die Elbe mit mehreren Booten ab. Auch Taucher sollen bis zum Abend im Wasser nach der Vermissten gesucht haben.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Am Sonntagmittag wurde dann eine Frauenleiche in der Elbe in der Nähe des Atomkraftwerks Krümmel entdeckt und aus dem Wasser gezogen. Wie die Polizei am Montag bestätigt, handelt es sich um die 85 Jahre alte Geesthachterin.

EIne Polizeisprecherin: "Zum jetzigen Zeitpunkt geht die örtlich zuständige Kriminalpolizei Geesthacht davon aus, dass die Frau durch einen tragischen Unglücksfall verstarb. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht."

