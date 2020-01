Hamburg. Zwei 30 Jahre alte Altenpflegerinnen müssen sich ab Montag vor dem Amtsgericht Harburg wegen schwerer Vorwürfe verantworten: Sie sollen in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 2017 ihre Patienten gezielt vernachlässigt haben – um in Ruhe schlafen zu können.

Zum Beginn der Nachtschicht seien die examinierte Altenpflegerin W. und die Hilfspflegerin A. laut Anklageschrift durch das Pflegeheim in Rothenburgsort gegangen und hätten Vorkehrungen getroffen, um von ihren Patienten nicht "gestört" zu werden.

Patientin eingeschlossen, Klingeln entfernt

So sollen sie eine Patientin in ihrem Zimmer eingeschlossen haben, an drei Patientenbetten entfernten sie die Handklingel, sodass die Pflegebedürftigen nicht nach ihnen rufen konnten. 30 ihrer Patienten sollen sie darüber hinaus mehrere Inkontinenz-Pants übereinander angezogen haben und Dokumente auf den Morgen des 14. Juli nachdatiert haben.

Für die gebrechlichen Patienten bestand durch diese gezielte Vernachlässigung die Gefahr von Schmerzen, Wunden, Rötungen und Infektionen, da sie während der Nacht nicht umgelagert wurden und Stuhlgang nicht entfernt wurde. Darüber hinaus hätten mehrere Patienten nicht um Hilfe rufen können, wäre es während der Nacht zu akuten Notfällen gekommen.

A. und W. müssen sich ab Montag vor Gericht wegen der Vorwürfe der Freiheitsberaubung und der versuchten Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten.