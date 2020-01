Hamburg. Die Hamburger Polizei warnt vor Einbrechern: Trotz der seit Jahren rückläufigen Zahlen komme es derzeit im gesamten Hamburger Stadtgebiet zu einer dramatisch angestiegenen Zahl an Wohnungseinbrüchen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden die Taten vor allem tagsüber und in der Dämmerung begangen, wenn die Menschen nicht zu Hause sind. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass sich zurzeit reisende Einbrecherbanden aus Südamerika und Südosteuropa in der Hansestadt aufhalten.

Einbrecher – bei Verdacht sofort Polizei informieren

So gab es vorgestern im Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch einen Hinweis auf zwei junge Frauen, mutmaßlich aus dem südosteuropäischen Raum, die sich mit einer silbernen Mercedes A-Klasse älteren Baujahrs von einem Tatort entfernt haben. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Hamburger Bevölkerung, schon bei dem kleinsten Verdacht die Polizei zu informieren und nennt weitere Maßnahmen, die das Einbruchsrisiko senken sollen.

So können Sie das Einbruchsrisiko senken: