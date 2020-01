Hamburg. In Billstedt ist es am Dienstagabend zu einem Unfall mit einem Streifenwagen gekommen. Laut Polizei waren die Beamten gegen 18.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und haben sich an die Kreuzung Billstedter Hauptstraße/Schiffbeker Weg "herangetastet".

Ein Autofahrer bemerkte offenbar den Streifenwagen nicht. Mitten auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Ein Insasse des Pkw sowie ein Polizist wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Beide Autos sind schrottreif

An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Kreuzung gegen 20 Uhr wieder freigegeben werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen ist es laut Polizei nicht gekommen.