Hamburg. SEK-Einsatz in Sinstorf: Beamte der Spezialeinheit verhafteten am frühen Dienstagmorgen in einer Wohnung am Sinstorfer Kirchweg (Hamburg-Harburg) einen 19 Jahre alten Mann. Der Nachwuchs-Zuhälter, der bislang wegen kleinerer Straftaten der Polizei aufgefallen war, soll zwei junge Frauen als Prostituierte ausgebeutet haben. Bereits seit 2018 sollen die damals 17 und 18 Jahre alten Frauen für den jungen Mann arbeiten.

Parallel zum Einsatz in Sinstorf durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes in Seevetal die Wohnung eines Komplizen. Er soll die Frauen zu Freiern gefahren und auch Geld abkassiert haben. Der Komplize blieb mangels Haftgründen auf freiem Fuß. Außerdem durchsucht die Polizei noch an zwei Orten in Schleswig-Holstein.