Hamburg. Pannen und ein Unfall sorgen am Dienstagmorgen für lange Staus vor dem Elbtunnel auf der A7 in Richtung Norden und den zuführenden Straßen. Zu den ersten Verzögerungen kam es, als gegen 5.30 Uhr in einer Röhre die Höhenkontrolle ausgelöst wurde.

16 Kilometer Stau vorm Elbtunnel auf der A7

Dann blieb kurz hinter dem Tunnel ein Lkw liegen, dessen Bremse fest war und um kurz vor 8 Uhr kam es zu einem Unfall im Tunnel. Dabei gibt es laut Verkehrsleitzentrale mindestens einen Verletzten. Das hat zur Folge, dass im Berufsverkehr fast durchweg eine Röhre Richtung Norden gesperrt ist. Wie lange die Röhre noch gesperrt ist, ist noch unklar.

Infos rund um das Thema Elbtunnel:

Mit dem Bau des Elbtunnels in Hamburg wurde 1968 begonnen, eröffnet wurde er 1975

Der Elbtunnel hat eine Gesamtlänge von 3.325 Metern

Pro Tag fahren im Schnitt 113.300 Fahrzeuge durch den Elbtunnel

Der Elbtunnel ist Bestandteil des Autobahnnetzes und hat vier Röhren. jede Röhre verfügt über zwei Fahrspuren

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Elbtunnel beträgt 80 Kilometer pro Stunde

Gegen 8 Uhr staute sich der Verkehr auf der A7 auf einer Länge von 16 Kilometern zurück bis zur Anschlussstelle Fleestedt. Durch den Ausweichverkehr kommt es im gesamten Hamburger Süden zu Staus. Auch auf der A1 staut sich der Verkehr Richtung Norden auf zwölf Kilometern Länge. Auf der A255 staut sich der Verkehr zurück bis zum Kreuz Süd.