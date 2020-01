Hamburg. Bei einem Unfall mit einem Bus ist in der Nacht zum Dienstag um kurz nach Mitternacht ein Mann schwer verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hielt er sich an der Bushaltestelle Friedensallee an der Bahrenfelder Straße auf und lehnte dort an einem Mast. Als der Bus anfuhr, griff er nach der vorderen Einstiegstür und kam dabei zu Fall. Dabei geriet er mit dem rechten Arm unter die Räder des Busses. Der Busfahrer bemerkte von dem Vorfall nichts und fuhr weiter.

Der Fahrer eines folgenden Busses rief den Rettungswagen, der den Schwerverletzten ins Krankenhaus brachte. Ob sein Arm noch zu retten ist, sei unklar, so die Auskunft des Lagedienstes der Polizei. Lebensgefahr bestehe nicht.