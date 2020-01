Hamburg. In der Wendenstraße in Hammerbrook sind am Montagabend drei Pkw angezündet worden: Zwei Audis und ein VW gingen in Flammen auf, die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Auffällig ist laut Augenzeugen, dass alle drei Pkw klar HSV-Fans zuzuordnen seien. Ein Fahrzeug hatte ein Autokennzeichen "HH-SV", ein zweites warb mit einem großflächigen Aufkleber für die Handballspielgemeinschaft HSV/Hamm 02, und auch am dritten Auto soll ein HSV-Emblem zu erkennen gewesen sein.

Ob HSV-Hass als Motiv für die Tat infrage kommt, wollte die Polizei vorerst nicht bestätigen. Die Feuerwehr konnte die brennenden Autos rasch löschen, verletzt wurde niemand.