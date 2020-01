Hamburg. Er wollte gerade eine Bestellung ausliefern, da schlugen die Täter buchstäblich zu: Ein Pizzabote ist am Sonntagabend im Stadtteil Marienthal körperlich attackiert worden.

Laut dem Lagezentrum der Polizei ging der Auseinandersetzung ein Streit im Straßenverkehr voraus. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Pizzabote mit seinem Peugeot 2008 vor einem "hoch motorisierten Fahrzeug" her – dessen Insassen es möglicherweise nicht schnell genug voranging. Als der Pizzabote gegen 18.30 Uhr in einer Bushaltebucht an der Rennbahnstraße anhielt und ausstieg, stürzten sich die Verfolger, angeblich drei Männer, auf ihn.

Der Pizzabote soll dabei Verletzungen im Gesicht und am Arm davongetragen haben, sei aber nicht schwerer verletzt. Erste Meldungen, nach denen die Angreifer mit einem Messer und zwei Totschlägern bewaffnet waren, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Täter werden in Geesthacht festgenommen

Die Täter ergriffen nach der Tat die Flucht. Zeugen hatten allerdings das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt. Die konnte die mutmaßlichen Täter noch am Abend an ihrer Wohnanschrift in Geesthacht antreffen und festnehmen.

Der Kriminaldauerdienst des Hamburger Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fußweg und eine Fahrspur der Rennbahnstraße wurden von der Polizei für die Dauer des Einsatzes gesperrt.