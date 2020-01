Hamburg. Mit rund 2,2 Promille Alkohol im Blut (ab einem Wert von 1,1 Promille gilt man als absolut fahruntüchtig) hat ein Lkw-Fahrer am Sonnabend-Abend zwei Unfälle auf den Autobahnen Hamburgs verursacht: Zunächst touchierte er einen Pkw auf der Autobahn 1. Trotzdem fuhr der Mann mit seinem 40-Tonner weiter – und krachte auf der Abzweigung zur A25 in die Leitplanke. Dabei riss unter anderem der Tank des Lkw auf, weswegen die Feuerwehr mehr als 500 Liter Diesel abpumpen musste. Der Lkw-Fahrer wurde in Gewahrsam genommen, verletzt wurde niemand

Schwerverletzter bei Unfall auf A7

Bei einem weiteren, schweren Unfall sind in der Nacht vier Pkw ineinander gekracht: An der Anschlussstelle Waltershof in Fahrtrichtung Süden kam es zu der folgenschweren Karambolage, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Zum Unfallhergang ist bisher nichts bekannt.