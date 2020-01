Hamburg. In einem achtstöckigen Wohnkomplex an der Großen Bergstraße in Hamburg-Altona musste die Feuerwehr am Freitagabend zum zweiten Mal in dieser Woche anrücken, um ein Feuer in den Kellerräumen zu löschen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist das Feuer gegen 20.30 Uhr in 3-4 der insgesamt 140 Kellerverschläge ausgebrochen – und zwar im gleichen Untergeschoss wie bereits am Montag. Die Rauchentwicklung sei aber deutlich geringer als beim ersten Brand, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Zurzeit sind mehrere Trupps der Feuerwehr mit speziellen Atemschutzgeräten im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise handelt es sich um Brandstiftung.