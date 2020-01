Hamburg. Starb der 29 Jahre alte Brasilianer, dessen bereits stark verweste Leiche wie berichtet am Sonntag in der Wohnung eine Italieners am Venusberg (Hamburg-Neustadt) entdeckt wurde, an einer Überdosis Drogen? Das behauptet zumindest der 45-jährige Tatverdächtige, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt.

Ob Rauschgift die Todesursache gewesen sein kann, sollen nun die Untersuchungen der Rechtsmedizin klären. Die Ergebnisse einer toxikologischen Untersuchung stehen zwar noch aus, doch nach Informationen des Abendblatts gehen die Ermittler bei der Aussage des 45 Jahre alten Altenpflegers von einer sogenannten Schutzbehauptung aus. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Mann einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erwirkt.

Vermisster Brasilianer – Polizei entdeckte abgedeckte Leiche

Der Brasilianer Matheus Jose Gabriel A., der seit dreieinhalb Jahren in Deutschland lebte, wurde seit dem 21. September 2019 vermisst und bereits intensiv in Hamburg gesucht, unter anderem mit Tauchern. Ein Zeugenhinweis hatte zu der Wohnung am Venusberg geführt. Dort hatten Polizisten die abgedeckte Leiche in einem abgeschlossenen Raum in einer Erdgeschosswohnung entdeckt.

Der Leichnam war bereits so stark verwest, dass eine Todesursache bislang nicht festgestellt werden konnte. Auch die Identität ist noch nicht abschließend geklärt, weil die Polizei dafür nicht auf Hilfsmittel wie DNA oder ein Zahnschema zurückgreifen kann.

Matheus A. wollte in einen Club an der Süderstraße

Die Familie des 29 Jahre alten Informatikers hatte Matheus A. bereits am 21. September 2019 als vermisst gemeldet. Zuvor hatte er davon gesprochen, an jenem Abend in den Club „Südpol“ an der Süderstraße in Hamm zum Feiern gehen zu wollen. Ob Matheus A. sich tatsächlich auf den Weg machte oder dort ankam, ist unklar. Um 19.26 Uhr gab Matheus A. am Abend seines Verschwindens sein letztes Lebenszeichen ab. Am Montag darauf erschien der Vermisste nicht mehr zur Arbeit.