Hamburg. Im Keller eines Wohnhauses in Hamburg-Altona ist es am Montagabend zu einem schweren Feuer gekommen. Ein Parkhaus und die weiteren Stockwerke des siebengeschossigen Gebäudes an der Großen Bergstraße sind dadurch stark verraucht worden. Als die ersten Feuerwehrleute gegen 18 Uhr eintrafen, strömten die Menschen aus dem Gebäude. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfte und ein Supermarkt.

Wie Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger dem Abendblatt sagte, werde eine Person wegen einer leichten Rauchgasinhalation behandelt. Ansonsten gebe es bislang keine Verletzten. Inzwischen sind 70 Feuerwehrleute im Einsatz, um das Gebäude zu lüften und den Brandherd zu finden. Wie es zu dem Feuer kam, sei bislang unklar.