Neetze . Ein kurioser Unfall im Landkreis Lüneburg beschäftigt derzeit die Polizei. Laut einem Polizeisprecher befuhr am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein 62 Jahre alter Landwirt in Neetze mit seinem Traktor den Bolterser Weg in Richtung Boltersen.

In der Dunkelheit übersah der Bauer eine auf der Fahrbahn liegende Frau und überrollte sie. Dabei wurde die 45-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Warum die Frau am frühen Sonntagmorgen auf der Straße lag, ist unklar. Die Polizei versucht nun die Hintergründe des Unfalls zu klären.