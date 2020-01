Hamburg. Durch Schwarzarbeit entsteht dem Staat jährlich ein Schaden in Milliardenhöhe. Dass die Täter sich bei ihrem Treiben nicht einmal von laufenden Ermittlungen abhalten lassen, zeigt ein aktueller Fall aus Hamburg: „Gegen die Tätergruppe wird bereits seit Ende 2018 ermittelt“, erklärt Oliver Bachmann, Pressesprecher des Hauptzollamtes Hamburg. Bereits mehrfach waren die mutmaßlichen Kriminellen Ziel von Razzien, zuletzt am Mittwoch, als rund 200 Beamte Geschäftsräume in Hamburg und weitere Objekte in ganz Norddeutschland durchsuchten.

Schon im Dezember 2018 gab es eine erste Durchsuchung – und die Ermittler sammelten weiteres Beweismaterial, das zu einem Haftbefehl führte, der Mitte November in Hamburg vollstreckt wurde: Der Geschäftsführer einer Firma wurde in Haft genommen, Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Schon damals stand für die Ermittler fest: Der 35-Jährige ist für Sozialversicherungsbetrug im Umfang von sechs Millionen Euro verantwortlich – zusätzlich soll er auch noch zwei Millionen Euro Umsatzsteuer hinterzogen haben.

Mindestens 3000 Schwarzarbeiter beschäftigt

Die Auswertung des im Zuge dieses Einsatzes sichergestellten Materials ergab, dass die Kriminellen nicht etwa durch die Durchsuchung abgeschreckt worden waren. Sie hatten die erste Razzia stattdessen zum Anlass genommen, ihr Vorgehen zu verändern, um weiter Schwarzarbeiter beschäftigen zu können. Deswegen wurde nun erneut gegen die Gruppe vorgegangen.

Laut Zollsprecher Bachmann sei erneut "umfangreiches Beweismaterial" sichergestellt. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, mindestens 3000 Menschen als Schwarzarbeiter beschäftigt und so Sozialleistungen in Millionenhöhe unterschlagen zu haben.

Hamburg verschärft Kampf gegen Schwarzarbeit

Im Rahmen der Razzia am Mittwoch wurden in Hamburg sieben Menschen aus verschiedenen osteuropäischen Ländern angetroffen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten.

Hamburg hat die Zahl der Beschäftigten im Hauptzollamt, das federführend gegen Schwarzarbeit und Verstöße gegen das Mindestlohngesetz kämpft, in den vergangenen Jahren um rund 40 Prozent erhöht.