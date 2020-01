Hamburg. Bange Minuten an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude: Am Mittwochvormittag schrillten in der Stadtteilschule am Grasweg plötzlich die Glocken: Amokalarm.

Kurz darauf gab es für die verängstigen Schüler zum Glück schon Entwarnung: Nach den Worten eines Polizeisprechers hatten Techniker der Schule aus Versehen den Alarm ausgelöst. Eine Gefahr für Schüler und Lehrer gab es nicht.