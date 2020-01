Hamburg. In Hamburg-Wandsbek ist es am Sonnabend offenbar zu einem erschreckenden Verbrechen gekommen. Passanten haben eine ältere Dame entdeckt, die bewusstlos in einem Hauseingang an der Wendemuthstraße lag. Offenbar war sie zuvor überfallen worden.

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes sagte, wurde der Frau die Handtasche entrissen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus und könne erst dann ausführlich vernommen werden, sobald es ihr besser geht.

Seniorin hätte nach dem Überfall erfrieren können

Die Ermittler vermuten, dass die Frau infolge des Raubüberfalls stürzte, dabei verletzt wurde und das Bewusstsein verlor. Der oder die Täter ließen das Opfer liegen. Es besteht der Verdacht eines Oberschenkelhalsbruchs. In Lebensgefahr schwebt die Frau jedoch nicht – dank der Passanten, die den Notruf gewählt haben.

Wer, insbesondere verletzt und in höherem Alter, bei niedrigen Temperaturen bewusstlos auf der Straße liegt, droht zu erfrieren. Die Polizei ermittelt. Eine Täterbeschreibung gibt es noch nicht.