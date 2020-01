Hamburg. Schreckmoment für einen Rollstuhl-Fahrer in Hamburg: An einer Ausfahrt an der Kieler Straße in Stellingen hat ihn ein Lkw-Fahrer erfasst, woraufhin der gebehinderte Mann auf die Fahrbahn stürzte. Der Rollstuhl-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und anschließend per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei kam es am Freitag gegen 12.15 Uhr zu dem Zusammenstoß. Offenbar hat der Lastwagen-Fahrer, der von einem Betriebsgelände auf die Kieler Straße abbiegen wollte, den Rollstuhl-Fahrer übersehen oder er befand sich im toten Winkel.

Rollstuhlfahrer hatte Glück im Unglück

Kurz nach dem Zusammenstoß muss der Lkw-Fahrer sofort gebremst haben. Der Rollstuhl verkeilte sich an der Front des Lkw, das Unfallopfer stürzte dabei auf die Fahrbahn.

Dabei hat der Mann vermutlich Glück gehabt, dass in dem Moment dort kein Auto unterwegs war. Wie schwer der Rollstuhl-Fahrer verletzt wurde, konnte die Feuerwehr noch nicht sagen. Laut eines Sprechers, war der Mann jedoch am Unfallort ansprechbar.