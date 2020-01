Frau durch Böller schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter zündet in der Silvesternacht am Hafen einen vermutlich nicht zugelassenen Knallkörper. Die Folgen sind verheerend.

Silversterfeuerwerk am Hamburger Hafen: Ein Böller hat eine Frau am Hafen schwer verletzt.

Hamburg. Eine Frau ist in der Silvesternacht in Hamburg durch einen Böller schwer verletzt worden. Die 71-Jährige befand sich nach Angaben der Polizei in Begleitung einer Freundin auf der Niederbaumbrücke, die die Neustadt in Höhe des U-Bahnhofs Baumwall mit der HafenCity verbindet, als gegen 23.40 Uhr eine unbekannte Person den Knallkörper zündete und in Richtung der beiden Frauen warf.

Bei der Detonation wurde die 71-Jährige durch einen Böllerteil so schwer an ihrem rechten Auge getroffen, dass sie damit nicht mehr sehen konnte. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ob die Frau ihr Augenlicht auf dem rechten Auge wiedererlangt, ist unklar.

Böller verletzt Frau schwer – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass der Böller nicht zugelassen war. Die Suche nach dem Unbekannten, der den Knallkörper gezündet hat, blieb bislang erfolglos. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 4286-56789 bei der Polizei zu melden.