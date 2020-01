Hamburg. In der Nacht zum Sonntag gegen 2.25 Uhr stellte die Polizei einen erst 14 Jahre alten Einbrecher auf frischer Tat. Der Junge wurde von dem Beamten im Schaufenster eines Herrenausstatters am Neugrabener Markt angetroffen, allem Anschein nach hatte er zuvor die die Scheibe zertrümmert.

Kurz zuvor war in einem 50 Meter entfernten Café bei einem Einbruch erheblicher Schaden entstanden. Insgesamt ist es der elfte Einbruch in drei Wochen in dem Einkaufszentrum. Bereits in der Nacht zum Sonnabend waren zwei Täter (15 und 21) festgenommen worden, die zwei Jacken aus dem Herrenmodengeschäft Paulsen gestohlen hatten.

Alle dürften zu einer Bande gehören, die seit Wochen in dem Bereich solche Taten verübt. Allein bei dem Herrenausstatter wurde fünfmal eingebrochen.