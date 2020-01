Hamburg. In Farmsen geriet am Sonntagabend gegen 21. 37 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ebeersreye in Brand. Die Flammen schlugen aus dem Fenster und dem Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss. Bei dem Feuer kam eine Person ums Leben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem Abendblatt.

Pressesprecher Dennis Diekmann zum Feuer in Farmsen

Teile des Hauses wurden geräumt und die Bewohner evakuiert. Weitere Informationen zur Brandursache oder zum Opfer gab es am Sonntagabend noch nicht.