Hamburg. Falsche Handwerker haben in Hamburg erneut einen Senior in seiner Wohnung bestehlen wollen. Sie wurden allerdings durch eine aufmerksame Zeugin am Erfolg ihrer Tat gehindert. Gleichzeitig wurde wieder ein Fall bekannt, bei dem eine 76 Jahre alte Frau in Marmstorf am Freitagabend gegen 19 Uhr am Ladenbeker Weg nach dem Einkauf von zwei Unbekannten an ihrem Auto überfallen wurde.

Dabei wurde sie mit Pfefferspray attackiert und ihre Handtasche geraubt. Die Frau erlitt Augenreizungen und hatte nach Polizeiangaben einen deutlich erhöhten Blutdruck. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Deshalb fahndet die Polizei Hamburg nach zwei Männern, die zwischen 1,65 m und 1,75 m groß sind und schlank. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und trugen jeweils eine Kapuze über dem Kopf.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-56789 entgegen.

Falsche Wasserwerker in Altona

Von den falschen Wasserwerkern wurde am Sonnabend nach ihrem Überfall an der Kieler Straße in Altona einer vorläufig festgenommen. Die beiden hatten am Nachmittag gegen 15.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus einen 80 Jahre alten Bewohner ausnehmen wollen. Er hatte ihnen die Tür geöffnet und zunächst vertraut. Als sie zwei Handtaschen und Bargeld stehlen wollten, hat der Mann sie lautstark dazu aufgefordert, seine Sachen liegen zu lassen.

Das wiederum hörte eine Frau im Treppenhaus, die die Polizei verständigte. Die Täter flohen. Ein Verdächtiger (21) konnte später von Zivilfahndern am Eidelstedter Platz vorläufig festgenommen werden. Der zweite wurde nicht gefunden.

Blitz-Einbruch in Nienstedten aufgeklärt

Einen Einbruch bei einem 57-Jährigen Mann aus Nienstedten konnte die Polizei am Freitag offenbar schnell aufklären. In der Kanzleistraße wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, die in das Haus eingedrungen waren. Der Bewohner befand sich im Keller und konnte nach verdächtigen Geräuschen aus dem Erdgeschoss selbst die Polizei alarmieren.

Ein mutmaßlicher Einbrecher (42) mit einschlägigem Werkzeug versuchte sich noch hinter einer Säule zu verstecken. Den zweiten (52) erwischte der eingesetzte Polizeihund "Etna" in einer Duschkabine, wo er sich versteckte.

Eine weitere aufmerksame Zeugin sorgte für die Ergreifung eines Verdächtigen bei einem versuchten Einbruch an der Straße Beim Schlump (Eimsbüttel) in der Nacht zu Sonntag. Gegen 0.38 Uhr sah die Frau im Innenhof eines Gebäudes einen Mann mit einer Taschenlampe. Die herbeigerufenen Polizisten ertappten einen 25-Jährigen und stellten an einer Haustür frische Hebelspuren fest. Auch er kam vor einen Haftrichter.