Hamburg. Am Freitagabend kam es im Hamburger Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Fußgänger verletzt wurden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 18.14 Uhr: Am Langenhorner Markt fuhr ein kleiner Lkw einen Fußgänger an. Weniger als eine Stunde später kam es im Stadtteil Bergedorf an dem Übergang von der Randersweide in den Weidenbaumsweg zu einem weiteren Unfall bei dem ebenfalls eine Fußgängerin erfasst wurde.

Die Verletzten wurden nach den Unfällen in Krankenhäuser gebracht, es bestehe in beiden Fällen keine Lebensgefahr, so der Lagedienst der Polizei. Genauere Informationen zu den Unfallhergängen sowie den Ursachen gab es am Freitagabend noch nicht.