Hamburg. In einer Folgeunterkunft für Flüchtlinge in Hamburg-Öjendorf ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Familientragödie gekommen. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher erstach seinen 57 Jahre alten Vater gegen 15.40 Uhr mit einem Messer an der Straße Haferblöcken, wie Polizeisprecher Daniel Ritterskamp bestätigte. Die sogenannte Mordbereitschaft der Polizei ist derzeit vor Ort.

Vater und Sohn waren unmittelbar vor der Tat in einen Streit geraten, hieß es. "Der 17-Jährige griff im weiteren Verlauf offenbar nach einem Messer und attackierte den Mann damit", so Ritterskamp. Die hinzugerufenen Sanitäter und ein Notarzt konnten das Leben des Mannes nicht retten. Er verstarb noch auf dem Weg zum Rettungswagen. Die Polizei nahm den Jugendlichen fest und stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Sohn ersticht Vater: Täter soll psychisch auffällig sein

Wie es vor Ort hieß, soll der Jugendliche bereits zuvor psychische Auffälligkeiten gezeigt haben. Er war offenbar wie sein Vater aus Somalia nach Hamburg gekommen. Der Polizeisprecher wollte sich zu dem Hintergrund der Tat noch nicht äußern. "Worüber die beiden Beteiligten gestritten haben, ist derzeit nicht bekannt", sagte Ritterskamp. Am frühen Abend nahm die Spurensicherung ihre Arbeit vor Ort auf.

In dem Quartier wurde im vergangenen Jahr eine Flüchtlingsunterkunft für 500 Bewohner errichtet. Sie wird von der städtischen Gesellschaft Fördern & Wohnen betrieben.