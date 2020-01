Hamburg. Die Windschutzscheibe des Unfallwagens ist auf der Fahrerseite komplett gesplittert, auf der Straße ist Blut zu sehen, mehrere Streifenwagen und Rettungswagen stehen auf dem gesperrten Heidenkampsweg in Hamburg-Hammerbrook: Ein VW hat am Donnerstagvormittag einen Fußgänger erfasst. Der 40 Jahre alte Mann prallte frontal gegen die Scheibe und stürzte dann zu Boden. Der Fußgänger schwebt in Lebensgefahr, wie Feuerwehr und Polizei bestätigten.

Polizei und Feuerwehr wurde um 10.06 Uhr zum Heidenkampsweg/Ecke Grüner Deich alarmiert. Auch der Rettungshubschrauber "Christoph 29" war vor Ort. Bevor der Notarzt das Unfallopfer in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus begleiten konnte, musste der Mann laut Augenzeugen zunächst längere Zeit vor Ort behandelt werden. Sein Zustand ist kritisch.

Autofahrer missachtete rote Ampel

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 64-Jähriger mit seinem VW auf dem Heidenkampsweg stadtauswärts Richtung Elbbrücken unterwegs. "Offenbar war der VW-Fahrer an der Ecke Grüner Deich über eine rote Ampel gefahren", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Für den 40-jährigen Fußgänger zeigte die Ampel Grün. "Der Mann erlitt schwere Schädelverletzungen." Der 64-Jährige erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus

Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob die tiefstehende Sonne möglicherweise eine Rolle gespielt hat, ist noch unklar. Der Heidenkampsweg wurde stadtauswärts längere Zeit gesperrt. "Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen", sagte Abbenseth. Auch ein Laserscanner und eine Drohne kamen zum Einsatz.