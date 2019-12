Hamburg. In einem Betrieb an der Seehafenstraße ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen, das für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt hat. Verletze soll es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben haben. Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Kurz darauf war auch außerhalb des Industriegebiets in Harburg die dunkle Rauchwolke gut zu erkennen.

Laut Feuerwehr war im zweiten Stock einer Produktionshalle eine Filteranlage in Brand geraten. Ob sich Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt in der Halle aufhielten, ist noch unklar.

Für den groß angelegten Einsatz sperrte die Polizei die Seehafenstraße vor dem Betriebsgelände.