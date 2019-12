Hamburg. Ein 40 Jahre alter Mann hat den Sonntag genutzt, um zwei Baustellencontainer in Harburg aufzubrechen und Material zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Zeuge den Mann dabei beobachtet, wie dieser mit einer Schubkarre in aller Ruhe mehrfach Gegenstände von einer Baustelle in der Schlachthofstraße zu einem Lieferwagen transportierte.

Polizei entdeckt Kupferkabel und Werkezeuge im Lieferwagen

Der Mann war zwar schon davongefahren, als die alarmierte Polizei eintraf, doch die Beamten konnten den VW Crafter in der Hannoverschen Straße stoppen. Auf der Ladefläche entdeckten sie diverse Kupferkabel, Kabeltrommeln und Werkzeuge. Neben dem Diebesgut stellten die Polizisten auch eine Akkusäge als mutmaßliches Tatwerkzeug und den Lieferwagen sicher.

Der Fahrer ist der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt und wurde vorläufig festgenommen, kam später mangels Haftgründen aber wieder frei. Die Ermittlungen führt das Einbruchsdezernat in Harburg (LKA 182).