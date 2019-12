Itzehoe. Ein 68-jähriger Mann ist in seinem Haus in Itzehoe im Kreis Steinburg möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Eine Bekannte habe den Mann am Sonnabendvormittag gegen 10 Uhr lebensgefährlich verletzt entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Rettungswagen habe den Verletzten, dessen Gesundheitszustand zu diesem Zeitpunkt kritisch gewesen sei, sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Da die Auffindesituation des Geschädigten nach Polizeiangaben unklar war, schließen die Ermittler nach derzeitigen Erkenntnissen eine Gewalttat nicht aus. Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.