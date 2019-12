Hamburg. Die Bundespolizei musste am Sonnabendmittag gleich gegen zwei aggressive Männer vorgehen: Im Hamburger Hauptbahnhof drohte ein Bettler mit einem Dolch, an einem Bahnsteig und in einer S-Bahn belästigte ein 45-Jähriger mehrere Frauen mit einem Dildo.

Gegen 10.30 Uhr sprach ein 27 Jahre alter Mann Kunden am Verkaufsstand einer Bäckerei in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs an und bettelte um Kleingeld. Ein Mitarbeiter der Bäckerei schickte den Bettler fort. Der Bettler entfernte sich zwar einige Meter, schrie aber etwas Unverständliches und streckte einen kleinen Dolch in die Luft. Dann lief er aus dem Bahnhof.

Dolch des Bettlers wurde sichergestellt

Der Bäckerei-Mitarbeiter verfolgte den 27-Jährigen in Richtung Ausgang "Fischerturm" und informierte die Polizei. "Sofort strömten Bundes- und Landespolizisten aus und suchten nach dem Mann", sagte Thomas Hippler, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

Kurze Zeit später wurde der Mann am Bahnhofsvorplatz entdeckt und gestellt. Die Beamten nahmen ihm den Dolch ab, der eine Klingenlänge von 7,5 Zentimeter aufwies und brachten den 27-Jährigen ins Bundespolizeirevier. Da keine Haftgründe vorlagen, kam der Mann wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mann belästigt Frauen mit Dildo

Ein Strafverfahren erwartet ebenso einen 45-Jährigen, der am Sonnabendmittag zunächst auf einem Bahnsteig des Hamburger Hauptbahnhofs und kurz danach in einer S-Bahn Frauen mit einem Dildo belästigte. Gegen 12 Uhr streckte er am Bahnsteig 2 einer 32-Jährigen mehrfach das Sexspielzeug entgegen und berührte sie damit sogar im Gesicht, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Anschließend verlagerte er das Geschehen in die S21, wo er sich der 32-Jährigen, aber auch einer 52-Jährigen gegenüber weiterhin aufdringlich verhielt. Sein neues Opfer setzte sich jedoch lautstark zur Wehr und verbat sich die Belästigungen. Zudem kam den Frauen ein 22-jähriger Fahrgast zu Hilfe und ging dazwischen. Dabei fiel der Dildo auf den Boden. "Der Helfer stieß diesen mit seinem Fuß aus der noch am Bahnsteig stehenden S-Bahn", sagte Bundespolizeisprecher Hippler.

Mann aggressiv gegenüber der Bundespolizei

Der S-Bahn-Führer informierte Beamte der Bundepolizei, die zu der wartenden S-Bahn eilten. "Der 45-Jährige ließ sich zunächst anstandslos aus der S-Bahn führen, wurde dann jedoch zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten, so dass diese ihm Handfesseln anlegen mussten", so Thomas Hippler.

Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Aufenthaltsermittlung nach Diebstahl ausgeschrieben worden war. Der Dildo wurde von der Bundespolizei sichergestellt. Nachdem sich der 45-Jährige beruhigt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.