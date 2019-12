Hamburg. In einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Sieversstücken in Sülldorf wurde ein Mann am Freitagabend mit einem Hammer am Kopf schwer verletzt. Um 23.18 Uhr ging der Notruf ein, in dem zunächst von einem Messerstich die Rede war. Vor Ort stellten die Polizisten jedoch einen Hammer als vermutliche Tatwaffe sicher. Der verletzte Mann kam blutüberströmt in ein Krankenhaus.

Bei den Untersuchungen stellten die Ärzte fest, dass er eine Schädelfraktur erlitten hatte, so der Lagedienst der Polizei am Sonnabend. Der Täter wurde noch vor Ort festgenommen.