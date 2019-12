Hamburg. War es Brandstiftung? Die Polizei Hamburg ermittelt nach einem Großbrand in einem Steinmetz-Betrieb in Ohlsdorf in der Nacht zum Sonnabend, bei dem vier Fahrzeuge zerstört wurden. Außerdem musste die S-Bahnstrecke aufgrund des Feuers gesperrt werden.

Wie die Feuerwehr Hamburg am frühen Morgen mitteilte, habe unter anderem eine Frau in einer S-Bahn das Feuer gesehen und die Helfer per Handy alarmiert. Sie habe ein brennendes Dach gesehen.

S-Bahnstrecke in Ohlsdorf gesperrt

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute wurde schnell zweiter Alarm gegeben, was einem größeren Einsatz entspricht. Denn der Carport im Hinterhof der Firma an der Fuhlsbüttler Straße brannte bereits. Aus einer Garage konnte ein Kleinlaster vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Die S-Bahnstrecke am Bahnhof Ohlsdorf musste allerdings wegen der Flammen gesperrt werden. Auch am Morgen gab es noch Beeinträchtigungen bei der S-Bahn.

Vier Kleintransporter wurden zerstört, zwei Fahrzeuge beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte aber nach eigenen Angaben, dass der Brand auf die Gebäude des Steinmetzbetriebes übergriff.

Asbest? Kleidung der Feuerwehrleute dekontaminiert

Erschwert wurden die Löscharbeiten dadurch, dass Asbest in den Dämmstoffen des Gebäudes am Carport vermutet wurde. Eine eigens angeforderte Dekontaminationseinheit der Freiwilligen Feuerwehr sorgte dafür, dass auch die Kleidung der eingesetzten Feuerwehrleute in einem dazu aufgebauten Zelt gereinigt wurde. Das Gesundheitsamt soll laut Feuerwehr eine Probe davon analysieren.

Nach mehreren Stunden Löscheinsatz seit 3.30 Uhr und Sicherung der Brandstelle wurde die S-Bahnstrecke freigegeben. Das Landeskriminalamt muss jetzt die Brandursache ermitteln.